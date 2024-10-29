الامارات | الأهلي يواجه العين بنفس التشكيل الذي خاص لقاء الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخوض الأهلي المصري، مباراته ضد العين في ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم "فيفا إنتركونتيننتال" التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة، بنفس التشكيلة التي لعب بها مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري، الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم الخميس الماضي.

وضمت التشكيلة كل من، محمد الشناوي لحراسة المرمى، وأمامه أكرم توفيق وياسر إبراهيم ورامي ربيعه ويحي عطية الله ومروان عطية وكوكا وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر ووسام أبوعلي.