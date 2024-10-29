الامارات | العين يواجه الأهلي المصري بتشكيلة متوازنة.. ولابا على مقاعد البدلاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كيرسبو، تشكيلة متوازنة لمواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم "فيفا إنتركونتيننتال" والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة.

ويخوض الزعيم اللقاء بتشكيلة تضم كل من خالد عيسى لحراسة المرمي، وأمامه بندر الاحبابي وفابيو كاردوسو وكوامي وإريك وبارك يونغ ويحي نادر ومحمد عباس وكاكو وبالاسيوس وسفيان رحيمي.

وفضل مدرب العين الإبقاء على الكونغولي، لابا كودجو على مقاعد البدلاء ومعه كل من محمد بوسنده لحراسة المرمى، وفيليبي سالوموني، وخالد الهاشمي، وسيكو بابا، وعبد الكريم تراوري، وانفانتينو، وماتياس سيغوفيا، وماتيو سانابريا، ومحمد عوض.