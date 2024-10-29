"لا أحب أن أكون دائما تحت الأضواء".. فايلر يكشف سبب رحيله عن النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مدرب الأهلي السابق، رينيه فايلر، سبب رحيله عن الفريق، مؤكدا أنه لا يحب أن يكون تحت الأضواء دائما.

وقال كولر عبر قناة "إم بي سي مصر": "كنت أريد الاستمرار مع الأهلي لكن انتشار فيروس كورونا في العالم جعل الظروف صعبة جدا وتسبب في رحيلي".

وأضاف: "لعبت مع النادي الأهلي بنفس الطريقة قبل كورونا وبعدها ولا أعتقد أن الفريق بعد كورونا مستواه تغير مثلما يرى البعض".

وواصل: "أحب أن يلعب فريقي كرة مباشرة على المرمى ولا أحب الاستحواذ الكثير الذي يجعل الجمهور يشعر بالملل".

وأوضح: "لا أحب أن أكون تحت الأضواء دائما ، لكن لم يزعجني محاولات الجمهور الحديث معي والتقاط الصور، على الرقم من أن شخصيتي عكس ذلك".

واختتم السويسري: "بالفعل استمتعت بالعمل مع لاعبي الأهلي، وهناك لاعبين لا يرغبون في الجلوس على مقاعد البدلاء لكن كل اللاعبين في الفريق كانوا على مستوى عالي".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الإنتركونتيننتال.

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