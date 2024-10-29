شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يستعيد قوته الضارية قبل مباراة مودرن سبورت فى انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

اكتملت صفوف فريق إنبي قبل مواجهة مودرن سبورت المقرر لها بعد غداً الخميس في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile" ليصبح الفريق كامل العدد في أول لقاء.

ويخوض فريق إنبي المباراة كامل العدد بدون غيابات،ليملك سيد ياسين المدير الفني للفريق حرية اختيار القائمة التي تخوض اللقاء دون غيابات،وذلك بعد اطمئنان الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة مودرن سبورت.

من ناحية أخرى منح مسئولو نادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك حرية حسم مصير زياد كمال لاعب الفريق، لعدم ظهوره بمستوى جيد منذ انتقاله للقلعة البيضاء، وفشله فى استغلال الفرص التي حصل عليها مع الفريق.

ويسود اتجاه داخل الجهاز الفني للزمالك لقطع إعارة زياد كمال وعودته إلى فريق إنبي في الانتقالات الشتوية المقبلة، بالاتفاق مع مسئولي النادي البترولي، خاصة أن اللاعب لم يكن على قدر طموح الإدارة والبرتغالى جوميز المدير الفني.

وانضم زياد كمال لصفوف القلعة البيضاء فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم بمبلغ مالى يقارب الـ30 مليون جنيه، ليكتفي النادى الأبيض بالحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم فقط، ينتهى بـ قطع إعارة اللاعب فى يناير 2025.