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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة سكرتير مساعد «فيفا» للنادي الأهلي قبل مباراة العين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد اللهالثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 04:10 م
استقبل خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي ظهر اليوم ، الثلاثاء، بمقر الجزيرة «دان أوتول»، سكرتير عام مساعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في حضور هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، جاءت الزيارة على هامش حضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الانتركونتيننتال.
وأبدى «أوتول» اعتزازه الشديد بزيارة النادي الأهلي، مؤكدا أنه واجهة مشرفة للرياضة المصرية والإفريقية بشكل عام، كونه نادي القرن في إفريقيا، إلى جانب سجل مشاركاته المميزة في بطولة كأس العالم للأندية، والنجاحات التي حققها على كل المستويات خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الأهلي يمثل عنصرًا مهما في تحقيق توجهات «فيفا» نحو تطوير كرة القدم في أفريقيا، والوصول بها إلى أفضل المستويات العالمية، وأنه يتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد ، خالد مرتجي، حرص النادي على تطبيق كافة المعايير الاحترافية في كامل منظومة العمل، وفقا إطار للوائح والخطط التي يعمل بها «فيفا»، والتوسع في الاستثمار وتطبيق النظم الحديثة في إدارة موارد كرة القدم.
وفي ختام الزيارة حرص مرتجي على إهداء درع وعلم النادي وقميص الفريق، إلى سكرتير عام مساعد «فيفا»؛ تأكيدًا على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين.
خالد مرتجي يستقبل سكرتير فيفا
خالد مرتجي يستقبل وفد فيفا
خالد مرتجي يكرم سكرتير مساعد فيفا
خالد مرتجي يمنح سكرتير مساعد فيفا نيشرت الأهلي
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