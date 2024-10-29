شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة منها الحكم بحبس ثلاثى في الإمارات، ومباراة الأهلى والعين الإماراتى بالكونتينتال، واستقالة ابراهيم نور الدين من لجنة الحكام.

حبس ثلاثى الزمالك شهرا بالإمارات وغرامة 600 ألف درهم

قررت محكمة أبو ظبى حبس ثلاثى الزمالك لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم على كل لاعب، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام بيراميدز فى نصف نهائى بطولة السوبر المصرى بالإمارات بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

الأهلي يتحدى العين الإماراتي الليلة فى ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، اختباراً صعباً حينما يستضيف شقيقه العين الإماراتي باستاد القاهرة الدولى، بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك، في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع أهلاوى.

اتحاد الكرة يمهل الإسماعيلى 48 ساعة قبل حرمانه من المشاركة فى الدورى الجديد

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن النادى الإسماعيلى تم اخطاره منذ فترة بمنحه مهلة تنتهى يوم 31 أكتوبر الجارى لحل أزمة مستحقات نادى النجوم المتأخرة لديه والخاصة باللاعب إبراهيم حسن، وتنتهى هذه المهلة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

الزمالك يستأنف على حبس ثلاثى الفريق بالإمارات

تقدم مسئولو نادى الزمالك باستئناف على قرار محكمة أبو ظبى بحبس ثلاثى الزمالك لمدة شهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم على كل لاعب، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام بيراميدز فى نصف نهائى بطولة السوبر المصرى بالإمارات بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

7 إرشادات للجماهير قبل مواجهة الأهلى والعين الإماراتى

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الثلاثاء، لمواجهة العين الإماراتى فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، وهى المباراة الصعبة التى يعول عليها المارد الأحمر من أجل حسمها والصعود لنصف نهائى كأس إنتركونتيننتال وملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فى نصف نهائى البطولة.

إبراهيم نور الدين يعلن استقالته من لجنة الحكام باتحاد الكرة

أعلن ابراهيم نور الدين المدير الفنى للجنة الحكام باتحاد الكرة، اعتذاره عن استكمال مهمته فى اللجنة قبل 24 ساعة على انطلاق الدورى الممتاز الجديد والمقرر له غد الأربعاء.

المصريان محمد حسن وطارق سامى يديران نهائى كأس القارات لكرة الصالات

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نهائي كأس القارات لكرة الصالات للحكمين المصريين محمد حسن وطارق سامي.

ويتواجد محمد حسن كحكم رئيسي بينما يتواجد طارق سامي كحكم ثان، في المباراة التي تجمع فريقي بالما الإسباني وماجنس البرازيلي، وتحتضنها الأراضي الإسبانية في الثاني من نوفمبر المقبل.