شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الونش من المشاركة مع الزمالك في مباراة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على ضم محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق لقائمة مباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز "دورى nile".

ويفضل جوميز تواجد الونش على مقاعد بدلاء الفريق في مباراة البنك الأهلي وعدم التعجل في الدفع به حتى لا يتعرض لانتكاسة جديدة ولكن المدرب يرغب في اكتساب اللاعب حساسية المباريات للدفع به على فترات.

وشهدت تدريبات الزمالك صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة محمود حمدى الونش مدافع الفريق فى الفقرة الفنية بصورة طبيعية،حيث بات اللاعب جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي وإنهاء البرنامج التأهيلي الذى كان مخصصاً له من قبل الجهاز الطبي.

في سياق مختلف وضع الجهاز الفنى، برنامج تدريبي لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" خلال مران اليوم، وأدى قائد الفريق الأبيض تدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الفني قبل المشاركة في الفقرات البدنية والفنية مع الفريق بشكل طبيعي لأول مرة بعد عودته من الامارات ضمن بعثة الفريق الذي شارك في السوبر المحلي الذي توج به الأهلي وإهدار شيكابالا لركلة جزاء كانت سترجح كفة الزمالك.

وحصل شيكابالا على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن التدريب الجماعى للفريق الذى أقيم أمس الاثنين، استعدادًا لمسابقة الدورى، وغاب شيكابالا عن تدريب الزمالك الأول بعد العودة من الإجازة عقب خسارة السوبر المصرى، بسبب معاناته من حالة نفسية سيئة فى ظل خسارة اللقب أمام الأهلى، وإهداره ركلة جزاء.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.