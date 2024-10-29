شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار تنتظر الفائز من الأهلى والعين الإماراتى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة كلاسيكو الأهلي والعين الإماراتي في كأس القارات للأندية 2024، ويحتضن ملعب القاهرة الدولي مباراة ربع نهائي كأس القارات للأندية، بين الأهلي ممثل قارة أفريقيا ونظيره العين بطل دوري أبطال آسيا.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

الفائز من مواجهة الاهلى والعين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار.

سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الإماراتي التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة.

وقام ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لـ مباراة الأهلي والعين الإماراتي بتسليم النادي شهادة المشاركة بالبطولة إلى سمير عدلي المدير الإداري على هامش الاجتماع الفني للمباراة.