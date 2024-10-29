شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى أمام العين فى ليلة تحدى الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير الأهلى المواجهة المنتظرة بين فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، اختباراً صعباً حينما يستضيف شقيقه العين الإماراتي فى كأس الإنتركونتيننتال، باستاد القاهرة الدولى، في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع أهلاوى.

ج..يشارك الأهلى في كأس إنتركونتيننتال لفوزه ببطولة بطل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.

ج..العين الاماراتي تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ج ..في كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

الفائز من مواجهة الاهلى والعين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار.

ج..يقود مباراة الاهلى والعين الاماراتى الليلة طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت ويعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباي حكما رابعًا في القمة المنتظرة.بينما سيتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وسيعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.ج..يغيب عن الأهلى في لقاء الليلة 9 لاعبين هم كريم فؤاد، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، وعلي معلول، للإصابة، فيما يأتي غياب الرباعي الشاب مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله، لأسباب فنية".