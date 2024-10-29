شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ثابت: لم استسلم للمرض ووصلت إلى منصات التكريم فى كمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

كشف هشام ثابت بطل كمال الاجسام أنه استطاع أن يقاوم المرض الذى تعرض له خلال السنوات الماضية، حتى يتمكن من مواجهة الحياة، حتى وصل الى المشاركة في بطولة أحمد على الدولية لكمال الاجسام.

وقال ثابت أنه تعرض في عام 2022 الى عدة أمراض منها المناعية ، ومنها التضخم في الكبد ، و تليف جزء من الرئة و غيرها من الأمراض بجانب عدم قدرته على المشى.

وأضاف ثابت أنه لم يستسلم لهذه الأمراض بل خضع لعدة جلسات للعلاج الطبيعى، حتى بدأ الوقوف على قدميه مرة أخرى، واتجه الى صالات الجيم، و التدريبات مرة أخرى، حتى تواصل معه منظمو البطولة.

وأشار بطل كمال الاجسام أنهم أخبروه أنه سيتم تكريمه في البطولة قائلا:" كل ما مريت به ما هو الا تحدى للنفس، و العودة للتركيز مرة أخرى، وأن اى فرد يريد أن يصل الى شئ سيسعى له و يحققه.

ووجه ثابت رسالة الى أي فرد يواجه صعوبات في الحياة أن الأمل مازال موجود، و عليك مقاومة المرض للقدرة على مواجهة الحياة



هشام ثابت في استعراض كمال الاجسام



هشام ثابت لاعب كمال الاجسام