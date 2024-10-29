شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة سيد ياسين مع لاعبي إنبي قبل مواجهة مودرن سبورت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

عقد سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة مودرن سبورت المقرر لها بعد غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

وشدد ياسين خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة التركيز في مواجهة مودرن سبورت،وحصد الثلاث نقاط لتكون خير بداية للفريق البترولي في الموسم الجديد خاصة أن المباراة لن تكون سهلة،في ظل امتلاك المنافس عناصر قوية بين صفوفه.

وشدد ياسين خلال جلسته مع اللاعبين بأن هذا الموسم استثنائي وصعب على الجميع،وأكد لهم أن الهدف الأساسي هو التواجد ضمن التسع فرق التي تنافس على الدوري،حتى لا يدخل الفريق في حسابات معقدة.

في سياق مختلف منح مسئولو نادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك حرية حسم مصير زياد كمال لاعب الفريق، لعدم ظهوره بمستوى جيد منذ انتقاله للقلعة البيضاء، وفشله فى استغلال الفرص التي حصل عليها مع الفريق.

ويسود اتجاه داخل الجهاز الفني للزمالك لقطع إعارة زياد كمال وعودته إلى فريق إنبي في الانتقالات الشتوية المقبلة، بالاتفاق مع مسئولي النادي البترولي، خاصة أن اللاعب لم يكن على قدر طموح الإدارة والبرتغالى جوميز المدير الفني.

وانضم زياد كمال لصفوف القلعة البيضاء فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم بمبلغ مالى يقارب الـ30 مليون جنيه، ليكتفي النادى الأبيض بالحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم فقط، ينتهى بـ قطع إعارة اللاعب فى يناير 2025.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على قطع إعارة زياد كمال فى يناير المقبل بعد الرجوع للجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز والذى أبدى موافقته على رحيل اللاعب، وعدم حاجته لجهوده الفنية، خاصة مع توافر العديد من اللاعبين فى مركزه داخل القلعة البيضاء.