شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى والعين على أون تايم سبورتس والان مع تفاصيل الخبر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام العين الإماراتى المحدد لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 على الهواء مباشرة .

يقدم الإستوديو التحليلى للمباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس ، الإعلامى تامر صقر فى الخامسة و النصف مساء، بصحبة نجوم التحليل ، محمد فضل وأحمد فتحى وسبيت خاطر .

بينما يعلق على اللقاء كلا من، خليل البلوشى عبر القناة الصوتية الأولى ومحمد الكوالينى على القناة الصوتية الثانية، بينما يعلق مؤمن حسن على المباراة عبر أون تايم سبورتس 2 ومحمد عفيفى ايضا عبر الصوتية الثانية.

ويتواجد فى اللقاء كلا من المراسلين ، إبراهيم عمر ومحمد طه وخالد رزق وأحمد المسيرى وعمرو مختار ومجدى الشربينى وعمرو نبيل .



نجوم الإستوديو

سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الإماراتي التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة.

وقام ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي بتسليم النادي شهادة المشاركة بالبطولة إلى سمير عدلي المدير الإداري على هامش الاجتماع الفني للمباراة.