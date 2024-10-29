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ميدو: ما حدث مع محمد صلاح فضيحة حقيقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق أحمد حسام ميدو، على جائزة أفضل لاعب في العالم، التي توج بها الإسباني رودري، لاعب فريق مانشستر سيتي، وعدم تواجد نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب فريق الإنجليزي.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عدم فوز فينيسيوس بجائزة الكرة الذهبية ليس أكبر فضيحة لهذا العام في رأيي".

أضاف: "عدم وجود صلاح ضمن أفضل 30 لاعبًا لهذا العام هو الفضيحة الحقيقية، ماذا يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك؟ الكرة الذهبية أصبحت مخجلة.. تعكس بشكل حقيقي ما وصل إليه حال كرة القدم".

وأتم تصريحاته: "السياسة دمرت كرة القدم تحت قيادة إنفانتينو وحاشيته".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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