شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات جائزة مصر الكبرى المؤهلة لبطولة العالم للرماية على الأطباق والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت صباح اليوم منافسات جائزة مصر الكبرى المؤهلة لبطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية فى تحدٍ قوى وأجواء مشتعلة ومنافسات بين رماة العالم، بدأت البطولة الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء لتحديد الابطال، وتكون الرماية على 20 طبقا لكل رامٍ، وقد تدرب الرماة المصريون استعداداً للبطولة بطريقة مكثفة، بعد حصولهم على كأسين بالأمس فى بطولة الرئيس.



منافسات الجائزة الكبرى



جانب من البطولة1



منافسات الجائزة الكبرى للرماية

تقام البطولة على ميادين الرماية بنادى الصيد المصرى بالسادس من أكتوبر، والتى تستضيفها مصر بدءاً من الاثنين 28 اكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة أكدت المشاركة وهم: البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وتشتعل المنافسات أكثر يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة علي الأطباق المروحية (فيتاسك).

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

يذكر أن منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى تُقام على الملاعب الدولية لنادى الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.