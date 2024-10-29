شكرا لقرائتكم خبر عن بطل تجميد النشاط الكروى فى تركيا يدير مباراة الأهلى والعين الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحتضن ملعب القاهرة الدولى فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء مباراة ربع نهائى كأس القارات للأندية، بين الأهلى ممثل قارة أفريقيا ونظيره العين بطل دورى أبطال آسيا.

ويقود مباراة الأهلى والعين الإماراتى الليلة طاقم تحكيم تركى بقيادة ميلر خليل أوموت ويعاونه الثنائى أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباى مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباى حكما رابعًا فى القمة المنتظرة.

بينما سيتواجد الإيطالى دى بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو VAR، وسيعاونه مواطنه دى باولو ألياندرو.

وتعرض الحكم التركى لاعتداء من قبل من رئيس نادى أنقرة التركى، حيث وجه له لكمة قوية فى وجهه، ولديه بعض الاتهامات بالتحيز وعدم الحيادية في إدارة المباريات.

وجاءت لكمة فاروق كوكا رئيس نادى أنقرة التركى، بالموسم الماضى فى قلب الملعب، حيث كان الفريق يواجه نادى ريزا سبور، وبسبب اللكمة التى تعرض لها الحكم، توقف النشاط الرياضى الكروى فى تركيا، وكانت هناك أيضًا بعد الاعتداءات فى أرض الملاعب فى مواجهات أخرى.

قاد الحكم التركى خليل أوموت عدة مباريات مهمة منها ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-1 وكذلك بعض المباريات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات وكذلك بطولة يورو 2024 الأخيرة ثم كأس العالم للشباب، كما أنه أحد المرشحين للتحكيم في مونديال 2026.

سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الإماراتي التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة.

وقام ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي بتسليم النادي شهادة المشاركة بالبطولة إلى سمير عدلي المدير الإداري على هامش الاجتماع الفني للمباراة.