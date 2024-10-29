شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخصص بوابة لدخول جماهير العين الإماراتى فى مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور سعد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى عن تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادى العين الشقيق بخلاف 300 مقعد فى الدرجة الأولى، ومثلها فى المقصورة الأمامية، بالإضافة إلى مجموعة من الدعوات.

يستضيف الأهلى شقيقه العين الإماراتى فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

كما تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادى العين، وكذلك بوابة خاصة لدخول جماهير النادى الضيف لمنع حدوث أى تكدس بين الجماهير.

وقال إنه تمت الاستجابة لكل طلبات نادى العين بالتنسيق الكامل مع كل السلطات المصرية، وتوفير كل سبل الراحة.

وكان الأهلى تُوج بطلا للسوبر المصري في دولة الإمارات، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويشارك المارد الأحمر في كأس إنتركونيننتال لفوزه ببطولة بطل أفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الإماراتي التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة.

وقام ممثل فيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي بتسليم النادي شهادة المشاركة بالبطولة إلى سمير عدلي المدير الإداري على هامش الاجتماع الفني للمباراة.