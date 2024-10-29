شكرا لقرائتكم خبر عن موعد فتح بوابات استاد القاهرة اليوم لحضور مباراة الأهلى والعين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

تقرر فتح بوابات استاد القاهرة الدولى فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء لحضور مباراة الأهلى والعين الإماراتى فى بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال الدكتور سعد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، إنه تقرر فتح بوابات استاد القاهرة فى الساعة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء أمام الجماهير؛ لحضور مباراة الأهلى والعين الإماراتى، المقرر إقامتها الثامنة مساء فى بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ووجه المدير التنفيذى للنادى الأهلى الشكر للجهات الأمنية، على الجهود الكبيرة التى يبذلونها من أجل خروج المباراة بالشكل اللائق؛ وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز فى كل المناسبات.

وأكد المدير التنفيذى ثقته الكبيرة فى التزام جماهير الأهلى كالعادة بكل التعليمات الخاصة بالمباراة، وتعاونهم مع القائمين على التنظيم لخروج المباراة بشكل يعكس قيمة مصر الرياضية.

سلم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" النادى الأهلى شهادة المشاركة فى بطولة كأس إنتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الإماراتى التى تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة.

وقام ممثل فيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي بتسليم النادي شهادة المشاركة بالبطولة إلى سمير عدلي المدير الإداري على هامش الاجتماع الفني للمباراة.

قائمة الأهلى لمواجهة العين الإماراتى

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: عمر كمال - أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

الوسط: أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - عمرو السولية - أفشة - إمام عاشور - عمر الساعي - كريم وليد

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا





قائمة العين الإماراتى لمواجهة الأهلى

حراسة المرمى: خالد عيسى – محمد بو سندة – حسن ساني.

الدفاع: خالد الهاشمي – ميشيل – فابيو كاردوسو – كوامي أوتون – إيريك.

الوسط: خالد بطي – بندر الأحبابي – فيليب سالوموني – يونج وو بارك – أحمد برمان – عبدالكريم تراوري – يحيى نادر – ماتيوس بالاسيوس – جينو إنفانتينو – كاكو – خالد البلوشي.

الهجوم: ماتياس سيجوفيا، ماتيو ساناببريا – محمد عباس البلوشي – محمد عوض الله – سيكو بابا – كودجو لابا – سفيان رحيمي.