شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء عقوبة ثلاثى الزمالك فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية صدور حكم من محكمة أبو ظبى بحبس ثلاثى الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبى وعبد الواحد السيد على خلفية أحداث مباراة بيراميدز فى السوبر المحلى التى أقيمت بالامارات، بتهمة التعدى على فرد أمن خلال المباراة.

وتبدأ عقوبة الحبس شهرا من تاريخ احتجازهم، بدءا من يوم 21 أكتوبر، والتى تنتهى فى 20 نوفمبر المقبل، ما لم يجد جديد فى الاستئناف الذى تقدم به النادى بعد صدور الحكم.

وتقدم مسئولو نادى الزمالك بـ استئناف على قرار محكمة أبو ظبى، بحبس ثلاثى الزمالك لمدة شهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم على كل لاعب، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى بالامارات بـ التعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وأقيمت الخميس الماضى الجلسة الثانية فى قضية ثلاثي الزمالك في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي ، بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة بالفيديو كونفرانس "أون لاين"، وتم عقد الجلسة الثانية والتي تقرر خلالها تأجيل الحكم إلى اليوم 29 أكتوبر.