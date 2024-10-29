شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إرشادات للجماهير قبل مواجهة الأهلى والعين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الثلاثاء، لمواجهة العين الإماراتى فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، وهى المباراة الصعبة التى يعول عليها المارد الأحمر من أجل حسمها والصعود لنصف نهائى كأس إنتركونتيننتال وملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فى نصف نهائى البطولة.

ونشرت شركة "تذكرتى" المتخصصة فى تنظيم دخول المباريات فى مصر، الإرشادات العامة الخاصة بمباراة الأهلى والعين الإماراتى.

1- الالتزام بالحضور فى موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهرًا لتسهيل عملية دخول الاستاد.

2- لن يُسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة لبطاقة "FAN ID" الخاصة بك.

3- لن يُسمح بدخول حاملى الدعوات بدون بطاقة "FAN ID" لموسم 2024-2025.

4- يُرجى عدم التواجد فى محيط الاستاد بدون التذكرة وبطاقة "FAN ID" الخاصة بك.

5- ارتداء بطاقة "FAN ID" قبل الدخول من بوابات الاستاد.

6- الالتزام بالدرجة المخصصة لكل مشجع.

7- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى آخر بأى حال من الأحوال.

سلم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" النادى الأهلى شهادة المشاركة فى بطولة كأس إنتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الإماراتى التى تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة.

وقام ممثل فيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلى والعين الإماراتى بتسليم النادى شهادة المشاركة بالبطولة إلى سمير عدلى المدير الإدارى على هامش الاجتماع الفنى للمباراة.

ويرى هرينان كريسبو المدير الفنى للعين الإماراتى أن فريقه يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة رغم حالة التذبذب الفنى التى ظهرت عليه فى المباريات الأخيرة.

وتلقى العين الإماراتى 3 ضربات موجعة، بثلاث هزائم متتالية، على يد الغرافة القطرى، ضمن منافسات دورى أبطال آسيا، والوحدة الإماراتى بالدورى المحلى، ثم السقوط مجددا أمام الهلال السعودى ضمن منافسات دورى الأبطال قبل أن يتعادل مع دبا الحصن فى الدورى الإماراتى.

ويمتلك فريق العين العديد من النجوم والأسماء اللامعة يتسلح بها فى مواجهة الأهلى الليلة، أبرزها النجم المغربى سفيان رحيمى، وكذلك لابا كودجو، وكاكو.