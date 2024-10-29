شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف على حبس ثلاثى الفريق بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو نادى الزمالك باستئناف على قرار محكمة أبو ظبى بحبس ثلاثى الزمالك لمدة شهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم على كل لاعب، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام بيراميدز فى نصف نهائى بطولة السوبر المصرى بالإمارات بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وأقيمت الخميس الماضى الجلسة الثانية فى قضية تعدى ثلاثى الزمالك على أحد أفراد الأمن الإماراتى، بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة بالفيديو كونفرانس "أون لاين"، وتم عقد الجلسة الثانية والتى تقرر خلالها تأجيل الحكم إلى اليوم 29 أكتوبر.

وخسر الزمالك لقب السوبر المصرى أمام الأهلى بعد التعادل فى الوقت الأصلى، واللجوء إلى ركلات الترجيح التى حسمت المباراة لصالح الأهلى بنتيجة 6-7.