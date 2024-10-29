شكرا لقرائتكم خبر عن حبس ثلاثى الزمالك شهرا بالإمارات وغرامة 600 ألف درهم والان مع تفاصيل الخبر

قررت محكمة أبو ظبى حبس ثلاثى الزمالك لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم على كل لاعب، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام بيراميدز فى نصف نهائى بطولة السوبر المصرى بالإمارات بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وأقيمت الخميس الماضى الجلسة الثانية فى قضية ثلاثى الزمالك فى التعدى على أحد أفراد الأمن الإماراتى، بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة بالفيديو كونفرانس "أون لاين"، وتم عقد الجلسة الثانية والتى تقرر خلالها تأجيل الحكم إلى اليوم 29 أكتوبر.

وخسر الزمالك لقب السوبر المصرى أمام الأهلى بعد التعادل فى الوقت الأصلى، واللجوء إلى ركلات الترجيح التى حسمت المباراة لصالح الأهلى بنتيجة 6-7.