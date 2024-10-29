شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تحتل المركز الـ30 فى التصنيف العالمى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة 6 مراكز فى التصينف العالمى لتنس الطاولة، فى آخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولى للعبة ITTF، حيث احتلت التصنيف الـ30 عالميا بعد أن كانت فى المركز الـ36 فى التصنيف الماضى.

كانت هنا جودة خسرت فى الدور ربع النهائى من بطولة مونبليه التى أقيمت بفرنسا، أمام بطلة الصين تيباى تشنج إى تشينج، المصنفة الثانية فى 3-1 فى بطولة مونبلييه لتنس الطاولة، وضمن جولة أبطال السلسلة العالمية لتنس الطاولة التى في مدينة مونبلييه الفرنسية.

وكانت هنا جودة حققت إنجازا تاريخيا بالفوز على الصينية تشينج تونج تشين، المصنفة السادسة عالميا، في الدور ثمن النهائي.

ونجحت هنا جودة في التفوق في الشوط الأول 11-6، قبل أن تواصل التفوق بتسجيل الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 12-10، قبل أن تخسر الشوط الثالث بنتيجة 11-5، ثم الفوز في الشوط الرابع 11-7 لتصعد لربع نهائي البطولة.