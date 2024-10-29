شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يراقب إمام عاشور فى الدوري لحسم موقفه قبل معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

يراقب الجهاز الفني لمنتخب مصر ، بقيادة حسام حسن ، إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي خلال مباريات الفريق المقبلة سواء أمام العين الإماراتي الليلة، أو فى مسابقة الدوري العام، من أجل حسم موقفه من قائمة الفراعنة للمعسكر المقبل استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وخرج إمام عاشور من حسابات الجهاز الفني في المعسكر الماضي بسبب تراجع مستواه، لذا يتمسك الجهاز الفني باستعادة عاشور لمستواه المعروف من أجل العودة لقائمة الفراعنة في الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم بوتسوانا، وتقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

‏‎وضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

‏‎منتخب مصر بدأ مبارياته في تصفيات أمم أفريقيا بالفوز على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-0، قبل أن ينتصر على منتخب بوتسوانا بنتيجة 4-0، ومن ثم فاز على موريتانيا بنتيجة 2-0، وكرر نفس الفوز على موريتانيا ولكن بهدف دون رد.