شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام العين.. الشحات وطاهر وأبو على فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الأهلى شقيقه العين الإماراتى فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام العين الإماراتى مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل "كوكا"، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو على

سلم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" النادى الأهلى شهادة المشاركة فى بطولة كأس إنتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الإماراتى التى تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة.

وقام ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلى والعين الإماراتى بتسليم النادى شهادة المشاركة بالبطولة إلى سمير عدلى المدير الإدارى على هامش الاجتماع الفنى للمباراة.