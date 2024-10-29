شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى العين الإماراتي الليلة فى ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، اختباراً صعباً حينما يستضيف شقيقه العين الإماراتي باستاد القاهرة الدولى، بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك، في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع أهلاوى.

ويحل العين ضيفاً على الأهلي في استاد القاهرة الليلة في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بطلا للسوبر المصري في دولة الإمارات، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويشارك المارد الأحمر في كأس إنتركونيننتال لفوزه ببطولة بطل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

الفائز من مواجهة الاهلى و العين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار.

ويقود مباراة الاهلى والعين الاماراتى الليلة طاقم تحكيم تركي بقيادة ميلر خليل أوموت ويعاونه الثنائي أوياركان إبراهيم تشاغلار وكورباي مراد توجبيرك، بينما سيكون كوجوك زورباي حكما رابعًا في القمة المنتظرة.

بينما سيتواجد الإيطالي دي بيلو ماركو على تقنية حكم الفيديو «VAR»، وسيعاونه مواطنه دي باولو ألياندرو.

ويلعب الفريقين وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، حال انتهاء مباراة الليلة بالتعادل فى استاد القاهرة بكأس العالم للأندية إنتركونتيننتال، على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافي أيضاً بالتعادل.

ومن جانبه طالب كولر لاعبيه بتخطى عقبة العين الاماراتى لخطف تذكرة التأهل لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 مشدداً على ثقته الكبيرة في قدرة نجوم المارد الأحمر على تقديم مباراة كبيرة تليق ببطل أفريقيا.

ويغيب عن الأهلى في لقاء الليلة 9 لاعبين هم كريم فؤاد، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، وعلي معلول، للإصابة، فيما يأتي غياب الرباعي الشاب مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله، لأسباب فنية".

في المقابل، يري هرينان كريسبو المدير الفنى للعين الإماراتي أن فريقه يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة رغم حالة التذبذب الفني التي ظهرت عليه في المباريات الأخيرة.

وتلقى العين الإماراتي 3 ضربات موجعة، بثلاث هزائم متتالية، على يد الغرافة القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، والوحدة الإماراتي بالدوري المحلي، ثم السقوط مجددا أمام الهلال السعودي ضمن منافسات دوري الأبطال قبل أن يتعادل مع دبا الحصن في الدوري الاماراتى.

ويمتلك فريق العين عديد من النجوم والأسماء اللامعة يتسلح بها في مواجهة الاهلى الليلة، أبرزها النجم المغربي سفيان رحيمي، وكذلك لابا كودجو، وكاكو .