شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتظلم على عقوبات "كاف" فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظلم مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على العقوبات التي أقرها اتحاد الكرة الأفريقي "كاف" على القلعة البيضاء، على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي التي خاضها الفريق ضد الأهلي فى السعودية، ونجح الفارس الأبيض فى التتويج باللقب بركلات الجزاء، حيث فرض الاتحاد الأفريقي عقوبات مغلظة على القلعة البيضاء، ويرغب النادى في التظلم عليها لتخفيفها.

اتحاد الكرة الأفريقي استقر على معاقبة الزمالك بتغريمه 300 ألف دولار بسبب التهديد بالانسحاب من المباراة، كما قرر إيقاف شيكابالا 3 مباريات في أفريقيا بسبب تحريض زملائه على الانسحاب، وإيقاف ناصر منسي 3 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار على اللاعب بسبب احتفاله المثير أمام جمهور الأهلي، وتعليق غرامة 100 ألف دولار على الزمالك فى حال تكرار الأحداث.

وكلفت إدارة الزمالك المحامى الخاص بالنادى لتجهيز التظلم على تلك العقوبات، والعمل على تخفيفها، خاصة أن إدارة الزمالك ترى أن تلك العقوبات مغلظة لأبعد الحدود، وأن ما حدث في المباراة لا يستوجب تلك العقوبات.