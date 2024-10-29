شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري المصري قبل انطلاقها غداً.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً الأربعاء منافسات الدوري المصري للموسم الكروي الجديد 2024-2025 حيث تنطلق الجولة الأولى للمسابقة وتستمر حتى السبت 2 نوفمبر المقبل، وتشهد تلك الجولة مواجهة الأهلي حامل اللقب مع سيراميكا، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري وفاز الأهلى 2-1.

وفاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، في حين تقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هم بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.