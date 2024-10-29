شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحسم ملف تجديد عقود الكبار قبل انطلاق الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة نادى الزمالك لحسم ملف تجديد بعض نجوم الفريق الكبار خلال الأيام الحالية، وقبل انطلاق مسابقة الدورى، خاصة أن هناك بعض النجوم تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم أحقية التوقيع لأى نادٍ في انتقالات شهر يناير المقبل.

وتستهدف إدارة الزمالك تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو، خاصة في ظل العروض الخارجية التي سبق وتلقاها اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقضية، وكان اللاعب على مقربة من الرحيل عن القلعة البيضاء، قبل أن يعلن استمراره، كما ترغب إدارة الزمالك في تجديد تعاقد التونسى حمزة المثلوثى، الذى أصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق، كما ترغب الإدارة في تجديد تعاقد عبد الله السعيد الذى نجح فى إثبات قدرته على العطاء رغم تقدمه فى العمر.

وكشف عبد الله السعيد للمقربين منه أنه يرحب بالاستمرار مع الأبيض، فى ظل تألقه مع الفريق، ورغبته فى إسعاد الجماهير البيضاء التى تدعم الفريق بقوة فى كل البطولات.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على التجديد لعبد الله السعيد، وبعد نهاية عقده الجديد يتم تجهيز منصب إدارى له في الزمالك، بحيث يكون مستمرا بالقلعة البيضاء بكافة الطرق.

عبد الله السعيد يبلغ من العمر 39 عاما، فهو من مواليد 1985، وانضم للزمالك قادما من بيراميدز، شارك مع الزمالك في 26 مباراة ، سجل 7 أهداف وصنع 4 لزملائه، وتوج معهم بالسوبر الأفريقى.