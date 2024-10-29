شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ رحلة استكشاف غزل المحلة بحثاً أول 3 نقاط فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف حمد إبراهيم ، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى ، على استكشاف فريق غزل المحلة بالوقوف على شكل الفريق الجديد تمهيداً لوضع الخطة المناسبة للدراويش لحصد أول ثلاث نقاط فى بطولة الدوري.

ويستضيف الإسماعيلى فى أولى مباريات الدورى بنظامه الجديد، فريق غزل المحلة فى المباراة المقرر لها السبت 2 نوفمبر المقبل باستاد الإسماعيلية.

وبدأ فريق الإسماعيلى، بقيادة مديره الفني حمد إبراهيم، الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بعد انتهاء معسكره الخارجى فى قطر الذى استمر 10 أيام وتخلله 3 مباريات ودية.

وخاض الإسماعيلى 8 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الذى بدأها أشرف خضر واستكملها حمد إبراهيم بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق لاستكمال ما بدأه الراحل إيهاب جلال.

وفاز الإسماعيلى على الشهداء وبورتو وطلائع الجيش وبلبيس، والبدع القطرى وميشرب القطرى، وتعادل مع فاقوس واتحاد الدوحة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في فترة الإعداد.