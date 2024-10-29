شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه يونج البوروندى فى تصفيات أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم، الثلاثاء، فريق كرة سلة سيدات النادي الأهلى مع يونج سيسترز البوروندى في ثانى مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا التي تقام بمدينة زنجبار بتنزانيا، حيث تقام المباراة في السابعة مساءً.

وتضم قائمة سيدات سلة الأهلي في البطولة كلا من، دينا عمرو، نادين السلعاوي، رنيم محمد، ريم موسى، رضوى محمد، فريدة وائل، ميرال أشرف، يارا أسامة، جايدة خالد، تمارا نادر، نديوما كان، باولينا هيرسلير.

وكان سلة الأهلى التقى أمس مع فيجانا التنزانى في أول المباريات ، على أن يلتقى غدا مع jkl الأوغندى في ثالث مباريات التصفيات.