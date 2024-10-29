شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يغلق اليوم، الثلاثاء، باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة المقرر لها 6 ديسمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الإتحاد لمدة 4 سنوات قادمة.

ويتنافس على الرئاسة فى الانتخابات القادمة كل من، ياسر قمر رئيس الاتحاد الحالى وعايدة إسماعيل وشريف الشمرلى وعمرو مخلوف.

من ناحية أخرى، تقرر انطلاق دورى رجال الكرة الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطنى فى البطولة العربية للطائرة.

وحضر قرعة الموسم الجديد مندوبو الأندية المشاركة فى حضور ياسر قمر رئيس الاتحاد والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، وشوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد وحسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد ولجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عصام أنور.

جدير بالذكر أن فريق الأهلى توج بلقب الدورى المصرى للكرة الطائرة "رجال وسيدات" خلال الموسم الماضى 2023-2024.