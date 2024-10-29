شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء غد، الأربعاء، باستاد السويس الجديد فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير اليوم، ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه إلى السويس لدخول معسكر مغلق استعداداً لأول مباراة بالدوري.

وأشاد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، بالمستوى البدنى والفنى للاعبيه خاصة بعد خوضهم معسكرا مغلقا بالإسماعيلية بجانب عدد كبير من المباريات الودية.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الاخير هم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.