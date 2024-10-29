شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر نجم الزمالك والفراعنة الأسبق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"72" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل فاروق جعفر نجم نادى الزمالك الأسبق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ72، فهو من مواليد يوم 29 أكتوبر 1952، وهو من أصول نوبية ولد بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان فى 11 أخا من الأبناء والبنات.

حصل فاروق جعفر على درجة بكالوريوس فى التربية الرياضية، ويعد أحد أهم لاعبى نادى الزمالك والمنتخب الوطنى على مدار التاريخ، وكان يلقب بـ"ملك النص" فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها فى وسط الملعب.

أول من شاهد موهبة فاروق جعفر هو ميمى درويش لاعب الإسماعيلى السابق وسيد الطباخ لاعب القناة والأوليمبى، عن طريق دورى الفصول، وكان عمره وقتها 7 سنوات.

اكتشفه إبراهيم عبد الرحمن كشاف الزمالك وضمه لفريق الناشئين عندما وصل إلى 17 عاما، ثم انضم إلى الفريق الأول أمام مصنع 36، وأحرز هدفين من أصل أربعة أهداف سجلها فريقه، وانضم للمنتخب الوطنى، وفى عام 1972 غادر جعفر إلى أمريكا للاحتراف قبل أن يعود مرة أخرى إلى مصر.

وحقق فاروق جعفر عدة بطولات، منها الدورى العام مرتين، وكأس مصر ثلاث مرات، ومع المنتخب حقق أمم أفريقيا مرتين، وكأس السادس من أكتوبر مرة، ومن الألقاب الشخصية الفوز بلقب أحسن لاعب لعدد متتالٍ من المواسم فى بداية السبعينيات، بالإضافة إلى المركز الثانى فى استفتاء الاتحاد الأفريقى ومجلة فرانس فوتبول الفرنسية بفارق صوت واحد عن الغينى بيتى سورى، ولقبته الجماهير بملك النص، والفنان والمهندس واوناسيس، نظرا لمهارته فى وسط الملعب، حتى اعتزل عام 1989.

وتولى فاروق جعفر تدريب العديد من الأندية المصرية، أبرزها الزمالك والمصرى وطلائع الجيش، كما أنه يعد أبرز المحللين الفنين فى القنوات الرياضية على مدار السنوات الأخيرة.