شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. فؤاد صدقى يسجل أول هاتريك فى تاريخ الأهلي بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 29 أكتوبر 1948 سجل فؤاد صدقى لاعب الأهلى الأسبق أول هاتريك للأهلى فى الدورى، حين تمكن من تسجيل 3 أهداف فى شباك الأوليمبى، فى المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن فعاليات الأسبوع الثانى فى أول مسابقة دورى ممتاز بملعب مصطفى باشا بمحطة الرمل بالإسكندرية.

تقدم أصحاب الأرض مبكراً عن طريق اللاعب خطاب عمر فى شباك كمال حامد حارس الأهلى ليصبح أول ﻻعب يسجل فى الأهلى، ورد الأهلى بثلاثية فى نفس الشوط، وكان أول من هز شباك الأوليمبى قلب الهجوم أحمد مكاوى الذى سجل هدف التعادل وأتبعه الجناح الأيسر فتحى خطاب ثم الجناح الأيمن فؤاد صدقى وفى الشوط الثانى أضاف صدقى هدفين آخرين ليصبح صاحب أول هاتريك فى تاريخ الأهلى وثانى هاتريك فى تاريخ المسابقة، وسجل للأوليمبى الهدف الثانى اللاعب سيد الجندى.

وكان أول فريق يمثل الأهلى فى أول نسخة لبطولة الدورى يتكون من:

حراسة المرمى: كمال حامد.

خط الدفاع والوسط : عبد العزيز همامي، وصبحى يونس، وعبد المنعم شطارة، وسيد عثمان، وحلمى أبوالمعاطى.

خط الهجوم : فؤاد صدقى، ومحمد لهيطة، وأحمد مكاوي، وبخيت، وفتحى خطاب.