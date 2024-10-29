الامارات | غزارة تهديفية نادرة في دوري الصالات.. 38 هدفاً في 5 مباريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الرابعة من دوري كرة قدم الصالات التي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية غزارة تهديفية غير مسبوقة، بعد أن اهتزت شباك الفرق 38 مرة في خمس مباريات.

وأسهم التفاوت في الإمكانات الفنية للفرق التي تشارك بالبطولة في تسجيل عدد كبير من الأهداف.

وأسفرت النتائج عن فوز كلباء على فريق الموج (9-0) في المباراة التي أقيمت على صالة نادي خورفكان، وتمكّن فريق دبا الحصن من الفوز بملعبه على فليتوود يونايتد (12-4)، بينما فاز الحمرية بملعبه على اليرموك (6-0). وفي ملعبه فاز شباب الأهلي على «الإقامة وشؤون الأجانب» (3-1)، والبطائح بملعبه على مليحة (2-1). وبذلك يتصدر البطائح الترتيب برصيد 10 نقاط، ثم كلباء بثماني نقاط، وخورفكان ودبا الحصن ولكل منهما سبع، ثم مليحة بست، وشباب الأهلي بست، والحمرية بخمس نقاط، و«الإقامة وشؤون الأجانب» أربع نقاط، بينما لا تمتلك فرق فليتوود يونايتد واليرموك والموج أي نقاط.