رودري يتفوق على فينيسيوس.. أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أسدل الستار على صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2024 "الكرة الذهبية" في الحفل الذي أقيم أمس الاثنين.

وحصد لاعب مانشستر سيتي، رودري، جائزة الأفضل في العالم لأول مرة في تاريخه، متفوقا على البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024

1.رودري (مانشستر سيتي)

2.فينيسيوس (ريال مدريد)

3.بيلينجهام (ريال مدريد)

4.كارفاخال (ريال مدريد)

5.هالاند (مانشستر سيتي)

6.مبابي (ريال مدريد)

7.لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

8.لامين يامال (برشلونة)

9.توني كروس (ريال مدريد)

10.هاري كين (بايرن ميونخ)

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