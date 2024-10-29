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متفوقا على لاعب صنداونز.. مارتينيز أفضل حارس في العالم لعام 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد لاعب أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2024 "ياشين".

وتفوق الحارس الأرجنتيني على كل من، جيانلويجى دوناروما لاعب باريس سان جيرمان، وأندريه لونين لاعب ، رونوين ويليامز حارس صن داونز.

ترتيب أفضل 10 حراس في العالم 2024

1.إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

2.أوناي سيمون - بلباو

3.أندريه لونين - ريال مدريد

4.جيانلويجى دوناروما - باريس سان جيرمان

5.مايك مانيان - ميلان

6.يان سومر - إنتر ميلان

7.مامارداشفيلي - فالنسيا/

8.دييجو كوستا - بورتو

9.رونوين ويليامز - صن داونز

10.كوبيل - بوروسيا دورتموند

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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