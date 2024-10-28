شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيمن يدعم الأهلي في مرانه الختامي قبل مباراة العين رغم غيابه عن اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص يوسف أيمن لاعب الأهلي على حضور مران فريقه الختامي على استاد القاهرة رغم غيابه للإصابة بارتجاج فى المخ في مباراة السوبر المصري، وتطبيقا للبروتوكول الطبي من فيفا بإراحته لمدة ستة أيام.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.