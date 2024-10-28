شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مرانه الختامي لمباراة العين الإماراتي بمحاضرة فنية وقراءة الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

أدى فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة العين الإماراتي غداً في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية. وبدأ الأهلي المران بمحاضرة فنية من كولر لمدة 5 دقائق، أعقبها قراءة الفاتحة، قبل أن يتوجه اللاعبون لخوض التدريبات البدنية.

وشهد المران مشاركة كل اللاعبين، بمن فيهم محمود كهربا بعد قرار العفو عنه عقب اعتذاره عن واقعة الإمارات.

وفى وقت سابق، عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين الاماراتي صباح اليوم باستاد القاهرة، لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.

حضر الاجتماع سمير عدلي مدير المدير الادارى والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني والعميد محمد مسعد القائم بأعمال مدير أمن النادي وحنان الزيني منسق اللجنة المنظمة والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية وأحمد الطوخي مسئول التسويق والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق ووائل محمد واحمد فوزي ومحمد أسامة إداريو الفريق، إلى جانب ممثلين نادي العين الاماراتي الشقيق.

وحضر الاجتماع مراقب المباراة من الاتحاد الدولي ومندوبي استاد القاهرة واتحاد الكرة ولجنة المنشطات ومسئولي تقنية كرة القدم، وممثلي حقوق البث والنقل التلفزيوني.

خلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الترتيبات اللازمة للمباراة، وموعد وصول الفريقين وطاقم الحكام لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر وأن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون البنفسجي، فيما يرتدي فريق العين طاقما من اللون الأسود بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني.