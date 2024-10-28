شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2007 يهزم الأهلي بركلات الترجيح 4 - 3 فى قمة بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم الاحتكام لركلات الترجيح، وفقًا للائحة الخاصة بالبطولة.

سجل هدف الزمالك في الوقت الأصلي أحمد محمد علي "سينا"، بينما سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من، حسام عاشور التقي ، محمد فرج، معاذ محمد ، خالد السيد .

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنياً متميزاً، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدفاَ، وإضاعة بعض الفرص المحققة الأخرى، التي كادت أن تنهي اللقاء في وقتها الأصلي.

وبهذا الفوز تصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه لمتابعة المباراة للوقوف على مستوي الفريقين.