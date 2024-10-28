شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البخارى وأيمن على يتنافسان على رئاسة اتحاد الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري المصري للدراجات، فتح باب الترشح لانتخابات الدورة القادمة 2024-2028، وذلك اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري، ويستمر فتح باب الترشح للانتخابات لمدة سبعة أيام مقبلة.

ويتنافس على مقعد رئاسة الاتحاد المصري للدراجات، كل من محمد البخاري نائب رئيس الاتحاد المصري الحالي، وأيمن علي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

قرر اتحاد الدراجات عقد الجمعية العمومية للاتحاد يوم 7 ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد دورة انتخابية.

ويأتى عقد الاجتماع بعد انتهاء اللجنة الأولمبية من تصنيف الهيئات الرياضية، والتى يبلغ عددها 21 هيئة لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات.

يذكر أن وجيه عزام رئيس الاتحاد قرر عدم الترشح فى الدورة الانتخابية الجديدة، على أن يترشح عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين فى مختلف المناصب سواء الرئاسة أو العضوية.