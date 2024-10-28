شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مخلوف يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة الطائرة.. وهناء حمزة على منصب النائب والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد الكرة الطائرة اليوم بأوراق ترشحه إلى منصب الرئيس فى الانتخابات المحدد لها يوم يوم 6 ديسمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة لمدة 4 سنوات مقبلة.

كما تقدمت هناء حمزة على مقعد نائب الرئيس أيضًا اليوم.

ويخوض سباق الرئاسة ياسر قمر رئيس الاتحاد الحالى وينافسه عمرو مخلوف أمين الصندوق وشريف الشمرلى مدرب المنتخب السابق وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

من ناحية أخرى تحديد انطلاقة دورى رجال الكرة الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطنى فى البطولة العربية للطائرة.

وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركة فى حضور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، وشوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد وحسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد ولجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عصام أنور.

جدير بالذكر أن فريق الأهلى توج بلقب الدورى المصرى للكرة الطائرة "رجال وسيدات" خلال الموسم الماضى 2023-2024.