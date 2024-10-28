شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر منتخب مصر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على القائمة المبدئية للاعبين المحترفين فى المعسكر المقبل الذى يتخلله مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وتضم القائمة المبدئية كلاً من محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) وحمدي فتحي (الوكرة القطري)، وعمر مرموش (إنتراخت فرانكفورت) ومحمود تريزيجيه ( الريان القطرى) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي).

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره كاب فيردى (الرأس الأخضر) خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

‏‎وضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز اليوم على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

‏‎منتخب مصر بدأ مبارياته في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-0، قبل أن ينتصر على منتخب بوتسوانا بنتيجة 4-0، ومن ثم فاز على موريتانيا بنتيجة 2-0، وكرر نفس الفوز على موريتانيا اليوم ولكن بهدف دون رد.