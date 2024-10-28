شكرا لقرائتكم خبر عن أوفى إيجاريا يرحب بعودة مفاوضات الزمالك.. والنادى يجهز عرضا رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من الإنجليزي ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا، لاعب ليفربول ورينجز السابق، بعودة المفاوضات مع نادى الزمالك، بشأن انتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر مقرب من أوفي إيجاريا لـ"الخليج 365"، أن اللاعب لا يمانع عودة المفاوضات مع الزمالك، مشيرًا إلى أن المفاوضات حاليًا شفهية ولم يتم تقديم عرض رسمى من القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر، أن الزمالك يجهز لتقديم عرض رسمي لأوفي إيجاريا لضمه، خاصة أن اللاعب حر فى الوقت الحالى، ما يمنح الزمالك أحقية التعاقد معه، رغم غلق باب الانتقالات الصيفية.

وكان البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، جدد طلب التعاقد مع الجناح الإنجليزي إيجاريا، والذى سبق وفشل اتمام انتقاله للقلعة البيضاء، وبعد خسارة الزمالك لقب السوبر المصرى أمام الأهلى، طلب جوميز من إدارة النادى ضرورة التعاقد مع صفقات لتدعيم الفريق بشكل أفضل، خاصة فى ظل طلبه لبعض الصفقات ولم يتم اتمامها، مشددًا على ضرورة العمل مبكرًا على تدعيم الفريق فى يناير.

وطلب جوميز التعاقد مع اللاعب أوفى إيجاريا، خاصة أنه لاعب حر، ويمكن إتمام التعاقد معه فى الوقت الحالى حتى بعد غلق باب الانتقالات الصيفية.