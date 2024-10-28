شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: أول مرة نلعب 3 بطولات فى أقل من شهر.. ومستعدون لمواجهة العين والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي وقائد الفريق، أن فريقه مستعد جيداً لمواجهة العين الإماراتي غداً، مشيرا الي أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، ونسعى تقديم مباراة جيدة أمام جماهير الأهلي الكبيرة.

وقال حارس مرمي النادي الأهلي، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "لأول مرة نتحط فى هذا الموقف ونلعب 3 بطولات فى أقل من شهر، ولكن لدينا لاعبون يعرفون التعامل مع هذه المواقف".

وأضاف الشناوي، "أن دور اللاعبين الكبار هو التحدث مع باقي اللاعبين وخلق الحوافز والتحضير بشكل جيد لمباراة العين والفوز باللقاء وإسعاد الجماهير الغفيرة التي ستتواجد بالاستاد".

وفى السياق ذاته، عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين الاماراتي صباح اليوم باستاد القاهرة، لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.

حضر الاجتماع سمير عدلي مدير المدير الادارى والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني والعميد محمد مسعد القائم بأعمال مدير أمن النادي وحنان الزيني منسق اللجنة المنظمة والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية وأحمد الطوخي مسئول التسويق والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق ووائل محمد واحمد فوزي ومحمد أسامة إداريو الفريق، إلى جانب ممثلين نادي العين الاماراتي الشقيق.

كما حضر الاجتماع مراقب المباراة من الاتحاد الدولي ومندوبي استاد القاهرة واتحاد الكرة ولجنة المنشطات ومسئولي تقنية كرة القدم، وممثلي حقوق البث والنقل التلفزيوني.

خلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الترتيبات اللازمة للمباراة، وموعد وصول الفريقين وطاقم الحكام لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر وأن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون البنفسجي، فيما يرتدي فريق العين طاقما من اللون الأسود بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني.