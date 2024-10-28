"صبحي رفقة نجله".. 10 صور من عودة بيراميدز إلى التدريبات استعداداً للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى تدريباته الجماعية استعداداً لبدء مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صوراً من عودة الفريق إلى التدريبات.

وظهر رمضان صبحي رفقة نجله "زين" مرتدياً الطاقم الكامل لريال مدريد.

ومن المقرر أن يفتتح بيراميدز مشواره في الدوري المصري، بمواجهة بتروجيت يوم الجمعة المقبل 1 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.