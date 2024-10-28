اخبار الرياضه

"صبحي رفقة نجله".. 10 صور من عودة بيراميدز إلى التدريبات استعداداً للدوري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى تدريباته الجماعية استعداداً لبدء مشواره في مسابقة الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صوراً من عودة الفريق إلى التدريبات.

وظهر رمضان صبحي رفقة نجله "زين" مرتدياً الطاقم الكامل لريال مدريد.

ومن المقرر أن يفتتح بيراميدز مشواره في الدوري المصري، بمواجهة بتروجيت يوم الجمعة المقبل 1 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا