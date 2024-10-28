شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي يشهد عودة علي أبو جريشة وعماد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى، اليوم، الاثنين، حضور علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي، بالإضافة إلى عماد سليمان، المشرف العام على الفريق الأول، والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي.

وعقد عماد جلسة مع حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق، على هامش مران اليوم؛ لمناقشة أوضاع الفريق، بالإضافة إلى ترتيب الأمور الفنية للمرحلة المقبلة.

كما شهد المران حضور مصطفى شلة، أمين صندوق النادي، لدعم اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها السبت، المقبل، على استاد الإسماعيلية، في انطلاق مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

عماد سليمان عماد سليمان