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شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي يشهد عودة علي أبو جريشة وعماد سليمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله - عمر أنورالإثنين، 28 أكتوبر 2024 05:55 م
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى، اليوم، الاثنين، حضور علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي، بالإضافة إلى عماد سليمان، المشرف العام على الفريق الأول، والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي.
وعقد عماد جلسة مع حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق، على هامش مران اليوم؛ لمناقشة أوضاع الفريق، بالإضافة إلى ترتيب الأمور الفنية للمرحلة المقبلة.
كما شهد المران حضور مصطفى شلة، أمين صندوق النادي، لدعم اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها السبت، المقبل، على استاد الإسماعيلية، في انطلاق مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.
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