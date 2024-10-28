شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الحضور الجماهيرى سيكون دافعا قويا للأهلي أمام العين الإماراتى غداً والان مع تفاصيل الخبر

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الأهلى، أن المارد الأحمر يمتلك لاعبين جيدين وبجودة عالية، وجميعهم جاهزون لمواجهة العين الإماراتى غدًا.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة العين، أن حضور الجماهير فى استاد القاهرة سيكون دافعا قويا للاعبين لتحقيق الفوز على العين الإماراتى، مشيرًا إلى أن الأهلى فرصه كبيرة فى تحقيق الفوز.

وتابع المدير الفنى للأهلى، أنه لا يستطيع تقييم أداء كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتى، مشيرًا إلى أنه لم يشاهده إلا فى مباراتين أو ثلاث، وهو فريق قوي ويلعب بشكل هجومي وبطريقة ممتازة.

وأشار إلى أن هدفه فرض أسلوبه على العين، مؤكدًا أنها ستكون مباراة قوية بين فريقين كبار، ومن لديه إصرار أكثر هو من سيفوز غدا.

وعن سفيان رحيمى لاعب الفريق الإماراتى. قال كولر، "رحيمي لاعب كبير ولكنه لا يلعب لوحده وهناك 9 لاعبين بجواره وهو فريق قوي وتحدثنا مع لاعبي الأهلي عن نقاط القوة في فريق العين وأرجو أن ينفذوا التعليمات وهيأت لاعبي فريقي جيدا لقدرات لاعبي العين".

وأوضح أن الإصابات في الفريق أمر طبيعي، خاصة بعد خوض مباريات كبيرة وتحتاج وقتا للعلاج، ولكن لدينا قائمة كبيرة بالنسبة للكيف والكم، وبالنسبة لي كمدرب أحتاج لاعبا بمواصفات معينة ولا يكون متاحا، وأقوم بتجهيز اللاعب الاحتياطي للوصول إلى مستوى الأساسي.

وأكد أن اللاعب الذي يشارك تكون أمامه فرصة لإثبات نفسه، والتدوير به جانب إيجابي لأنه يمنح البدلاء حساسية المباريات مرة أخرى.

وفى السياق ذات، عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين الاماراتي صباح اليوم باستاد القاهرة، لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.

حضر الاجتماع سمير عدلي مدير المدير الادارى والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني والعميد محمد مسعد القائم بأعمال مدير أمن النادي وحنان الزيني منسق اللجنة المنظمة والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية وأحمد الطوخي مسئول التسويق والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق ووائل محمد واحمد فوزي ومحمد أسامة إداريو الفريق، إلى جانب ممثلين نادي العين الاماراتي الشقيق.

وحضر الاجتماع مراقب المباراة من الاتحاد الدولي ومندوبي استاد القاهرة واتحاد الكرة ولجنة المنشطات ومسئولي تقنية كرة القدم، وممثلي حقوق البث والنقل التلفزيوني.

خلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الترتيبات اللازمة للمباراة، وموعد وصول الفريقين وطاقم الحكام لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر وأن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون البنفسجي، فيما يرتدي فريق العين طاقما من اللون الأسود بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني.