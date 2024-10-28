شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفوز على ديروط.. وتعادل أسوان والقناة والبلدية مع البترول بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الداخلية فوزا صعبا على فريق ديروط بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين "القسم الثانى أ".

بهذه النتيجة يحصد فريق الداخلية أول 3 نقاط له فى دورى المحترفين ويحقق أول فوز، بينما يبقى فريق ديروط عند الـ4 نقاط.

وحسم التعادل مواجهة بلدية المحلة مع بترول أسيوط بهدف لمثله، تقدم محمد فليكس للبلدية فى الدقيقة 23 وتعادل حسن ميسى لبترول أسيوط فى الدقيقة 72 ليرفع بلدية المحلة رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع بترول أسيوط رصيده لـ3 نقاط.

وانتزع فريق بروكسى فوزا صعبا على لافيينا بهدفين مقابل هدف، افتتح الأهداف لبروكسى محمد العربى وتعادل على خليلي للافيينا، ثم أضاف كمارا الهدف الثانى لبروكسى فى الوقت القاتل، ليحصد ثلاث نقاط غالية، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما بقى لافيينا عند النقطة 5.

وتعادل فريق أسوان مع القناة بهدف لمثله، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، تقدم أسوان أولا ثم خطف محمود شلاطة هدف التعادل للقناة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، رفع أسوان رصيده لـ8 نقاط، بينما رفع القناة رصيده إلى 7 نقاط.

وتختتم الجولة بمواجهة قوية بين وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط، مع السكة الحديد القابع فى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، ويأمل محمد الشيخ مدرب دجلة فى اقتناص النقاط الثلاث لمزاحمة المقاولون على الصدارة، فيما يسعى أحمد عبد الرؤوف فى تحقيق فوز لتثبيت وضعه على رأس القيادة الفنية للسكة.