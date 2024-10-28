شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعاين تحضيرات استاد القاهرة قبل مباراة العين غداً ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

حرص مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على متابعة تحضيرات استاد القاهرة لاستضافة مباراة العين الإماراتي غدا الثلاثاء في بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية ومعرفة عدد الحضور الجماهيري للأهلي والفريق الضيف.

وسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الإماراتي التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات البطولة.

وقام ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي بتسليم النادي شهادة المشاركة بالبطولة إلى سمير عدلي المدير الإداري على هامش الاجتماع الفني للمباراة.